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Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
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РИА Новости

Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР

10:46 13.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с паспортом гражданина ДНР
Женщина с паспортом гражданина ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина с паспортом гражданина ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киев не успеет выполнить предусмотренные Минскими соглашениями условия для проведения местных выборов в Донбассе в 2020 году.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
"О выборах не может идти речь, пока не будут выполнены все предшествующие политические пункты комплекса мер. Более того, в коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" чётко закреплено обязательство Украины согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса Донбасса", - сказала РИА Новости Никонорова.
В частности, по ее словам, речь идет о введении в действие закона об особом статусе Донбасса путем имплементации в него текста "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления этого статуса, его закрепление в конституции Украины.
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"Не стоит забывать и о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий в Донбассе. Таким образом, перед Киевом стоят крайне обширные задачи, нам сложно представить, как Украина сможет выполнить все эти необходимые шаги до осени 2020 года, особенно учитывая тот факт, что ни один из проектов упомянутых актов Киев на согласование контактной группы не предоставлял, хотя, согласно комплексу мер, все эти документы должны быть согласованы с нами", - отметила полпред ДНР.
Она напомнила, что согласно "формулы Штайнмайера", местные выборы в Донбассе должны быть внеочередными и "осуществляться в соответствии со специальным законом", в соответствии с Минскими соглашениями и в согласовании с ДНР и ЛНР. "Республики за более, чем шесть лет минского процесса показали свою готовность чётко, оперативно и последовательно выполнять Минские соглашения. Мы готовы к работе по согласованию всех правовых аспектов особого статуса. Осталось дождаться от Киева реального конструктива и проектов документов по данному направлению - это полностью обязательства украинской стороны, которые мы за них выполнить не сможем", - добавила Никонорова.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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