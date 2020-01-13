Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

"О выборах не может идти речь, пока не будут выполнены все предшествующие политические пункты комплекса мер. Более того, в коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" чётко закреплено обязательство Украины согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса Донбасса", - сказала РИА Новости Никонорова.

В частности, по ее словам, речь идет о введении в действие закона об особом статусе Донбасса путем имплементации в него текста "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления этого статуса, его закрепление в конституции Украины.

"Не стоит забывать и о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий в Донбассе. Таким образом, перед Киевом стоят крайне обширные задачи, нам сложно представить, как Украина сможет выполнить все эти необходимые шаги до осени 2020 года, особенно учитывая тот факт, что ни один из проектов упомянутых актов Киев на согласование контактной группы не предоставлял, хотя, согласно комплексу мер, все эти документы должны быть согласованы с нами", - отметила полпред ДНР.