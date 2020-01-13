Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году

Прохожие на улице Остоженка в Москве

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Большая часть россиян (63%) считает, что 2020 год будет лучше предыдущего, 65% предполагают, что этот год пройдет для них и их семей спокойно, пишет газета Большая часть россиян (63%) считает, что 2020 год будет лучше предыдущего, 65% предполагают, что этот год пройдет для них и их семей спокойно, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса Левада-центра

При этом 55% опрошенных считают, что новый год будет напряженным для политики, а 57% — для экономики.

Так, 66% респондентов считают, что в 2020 году страну ждут громкие скандалы и отставки министров (это максимум с 2013 года), 49% — экономический кризис, 45% — протесты.

Ожидания конфликтов с соседними государствами или США и НАТО снизились до 23% и 14% соответственно.