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2020-01-13T10:42+0300
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Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году
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РИА Новости

Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году

10:40 13.01.2020 (обновлено: 10:42 13.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на улице Остоженка в Москве
Прохожие на улице Остоженка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Большая часть россиян (63%) считает, что 2020 год будет лучше предыдущего, 65% предполагают, что этот год пройдет для них и их семей спокойно, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса Левада-центра.
При этом 55% опрошенных считают, что новый год будет напряженным для политики, а 57% — для экономики.
Прохожие на Красной площади в Москве
30 декабря 2019, 12:08
Уровень оптимизма россиян вырос после трех лет падения, показал опрос
Так, 66% респондентов считают, что в 2020 году страну ждут громкие скандалы и отставки министров (это максимум с 2013 года), 49% — экономический кризис, 45% — протесты.
Ожидания конфликтов с соседними государствами или США и НАТО снизились до 23% и 14% соответственно.
Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года. В нем приняли участие 1608 человек.
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Левада-центрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ничего хорошего от 2020 года лично я не жду! Куда не придёшь, везде цены растут, как на дрожжах. Про коммуналку вообще молчу. Из 12 000 пенсии приходится отдавать треть. Не знаю, в каких странах это ещё практикуется. Короче, правительство совсем загнало людей под плинтус. Ниже некуда.
13 января, 11:09
Андрей Кречетов
10611309
Результаты опроса 1608 человек это очень точная оценка ожиданий граждан?
13 января, 10:44
ВРВиктор Ростов
39301005
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