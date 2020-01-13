В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Женщинам для работы машинистами на сети РЖД надо пройти обучение и определенный срок побыть помощником, а наиболее подходящим для них является пригородное движение, например в Москве, сообщил замгендиректора РЖД, начальник дирекции тяги Олег Валинский.
Законодательно в России планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года.
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"Для появления "локомотивщиц" нужно изменение законодательства. Согласно действующим нормам, женщина пока не может быть машинистом тепловоза, паровоза или электровоза. Когда изменится законодательная база и появятся женщины, которые захотят работать машинистами локомотивов, их сначала нужно будет выучить на помощника машиниста – а это минимум год. Далее, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником", - сообщил Валинский в интервью корпоративной газете монополии "Гудок".
При этом замглавы компании отметил, что, по большому счету, в новых локомотивах созданы такие условия, что там уже сейчас могли бы работать и женщины.
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"По моему мнению, наиболее близко для женщин все же пригородное движение, например в Москве. Гипотетически можно представить себе женщину, управляющую локомотивом в маневровом движении, в пассажирском. Но на грузовом локомотиве представить женскую бригаду сложно, хотя, конечно, эмансипация берет все новые рубежи", - добавил Валинский.
По его словам, в новых и реконструируемых домах отдыха локомотивных бригад предусмотрена гостиничная система с удобствами в каждом номере. "Там с комфортом могут разместиться и мужчины, и женщины", - отметил замглавы РЖД.