В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов

"Для появления "локомотивщиц" нужно изменение законодательства. Согласно действующим нормам, женщина пока не может быть машинистом тепловоза, паровоза или электровоза. Когда изменится законодательная база и появятся женщины, которые захотят работать машинистами локомотивов, их сначала нужно будет выучить на помощника машиниста – а это минимум год. Далее, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником", - сообщил Валинский в интервью корпоративной газете монополии "Гудок".