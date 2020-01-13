Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:37+0300
https://ria.ru/20200113/1563353747.html
В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/151059/06/1510590681_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_15bfe87fc0e6802299f9105982f147d8.jpg
РИА Новости

В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов

10:37 13.01.2020
1284
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд дальнего следования
Пассажирский поезд дальнего следования
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажирский поезд дальнего следования. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Женщинам для работы машинистами на сети РЖД надо пройти обучение и определенный срок побыть помощником, а наиболее подходящим для них является пригородное движение, например в Москве, сообщил замгендиректора РЖД, начальник дирекции тяги Олег Валинский.
Законодательно в России планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года.
Поезд Яуза Московского метрополитена
10 сентября 2019, 14:52
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
"Для появления "локомотивщиц" нужно изменение законодательства. Согласно действующим нормам, женщина пока не может быть машинистом тепловоза, паровоза или электровоза. Когда изменится законодательная база и появятся женщины, которые захотят работать машинистами локомотивов, их сначала нужно будет выучить на помощника машиниста – а это минимум год. Далее, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником", - сообщил Валинский в интервью корпоративной газете монополии "Гудок".
При этом замглавы компании отметил, что, по большому счету, в новых локомотивах созданы такие условия, что там уже сейчас могли бы работать и женщины.
Женщина-грузчик работает на складе
15 августа 2019, 18:01
Минтруд утвердил новый список профессий с ограничениями для женщин
"По моему мнению, наиболее близко для женщин все же пригородное движение, например в Москве. Гипотетически можно представить себе женщину, управляющую локомотивом в маневровом движении, в пассажирском. Но на грузовом локомотиве представить женскую бригаду сложно, хотя, конечно, эмансипация берет все новые рубежи", - добавил Валинский.
По его словам, в новых и реконструируемых домах отдыха локомотивных бригад предусмотрена гостиничная система с удобствами в каждом номере. "Там с комфортом могут разместиться и мужчины, и женщины", - отметил замглавы РЖД.
1000005
Обсудить 0
РЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Покупатели оформляют кредит на покупку товаров в магазине электроники и бытовой техники
"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния