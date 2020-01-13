Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:35+0300
https://ria.ru/20200113/1563353711.html
ВСУ 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1036x0_80_0_0_e7dc678a07855d24ed989f9fadea11ea.jpg
РИА Новости

ВСУ 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

10:35 13.01.2020
212
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За период с 7 по 13 января вооруженные формирования Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, повреждения получил один жилой дом", - сказал представитель ведомства.
В пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял о 21 нарушении со стороны украинских силовиков за неделю.
Разведение сил в Донбассе
10:00
В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
101120
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе
В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
Женщина с паспортом гражданина ДНР
Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Разрушенный дом в Донецке
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Голубовское
Побережье Средиземного моря
Итальянская компания опровергла задержание своего судна в Ливии
Руки в наручниках
В Москве задержали фигуранта дела о стрельбе у рынка в Новосибирске
Обезьяны на улице во время снегопада в Аюбии, примерно в 75 км к северу от Исламабада.
В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов
Украинский военный
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Полиция в Кении
В Кении три учителя погибли при нападении боевиков
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти
E-mail
В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
Флаг Китая
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния