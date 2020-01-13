ВСУ 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За период с 7 по 13 января вооруженные формирования Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, повреждения получил один жилой дом", - сказал представитель ведомства.
В пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял о 21 нарушении со стороны украинских силовиков за неделю.