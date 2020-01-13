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В Кении три учителя погибли при нападении боевиков
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РИА Новости

В Кении три учителя погибли при нападении боевиков

10:33 13.01.2020
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© REUTERS / STRINGERПолиция в Кении
Полиция в Кении
© REUTERS / STRINGER
Полиция в Кении. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Три учителя погибли в результате предполагаемого нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" в округе Гарисса на востоке Кении, сообщает местное издание Daily Nation со ссылкой на полицию.
По данным издания, нападение произошло в понедельник в предрассветные часы, погибли три неместных педагога.
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Как сообщил начальник полиции Северо-Восточного региона Пол Сой (Paul Soi), целью боевиков стали телебашня и полицейский участок. Башня была частично разрушена.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб". Кроме того, ранее сообщалось, что в Кении также периодически происходят случаи целенаправленных нападений боевиков сомалийской экстремистской организации, направленные против христиан. В последние годы эти нападения приобрели регулярный характер, особенно на школьные учреждения и гостиничные комплексы в приграничных с Сомали кенийских округах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Аль-КаидаООНСШАКенияВ мире
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