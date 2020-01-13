В Кении три учителя погибли при нападении боевиков

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб". Кроме того, ранее сообщалось, что в Кении также периодически происходят случаи целенаправленных нападений боевиков сомалийской экстремистской организации, направленные против христиан. В последние годы эти нападения приобрели регулярный характер, особенно на школьные учреждения и гостиничные комплексы в приграничных с Сомали кенийских округах.