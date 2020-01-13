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В ОП предположили, на что Путин сделает акцент в послании Федсобранию
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РИА Новости

В ОП предположили, на что Путин сделает акцент в послании Федсобранию

10:27 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию может затронуть темы, касающиеся глобальных мировых процессов, практической реализации национальных проектов и сохранения идентичности русского народа и его традиционных ценностей, считают опрошенные РИА Новости члены Общественной палаты РФ.
"Я думаю, что в своем послании Федеральному собранию президент, конечно, затронет определенные темы, касающиеся глобальных мировых процессов, потому что Россия является важным субъектом международной политики. Однако, на мой взгляд, эта повестка будет дана в контексте комплексного развития нашей страны", - рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
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При этом фокус внимания в своем послании, как считает глава Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, президент все же сосредоточит на внутренней повестке, в том числе на повышении уровня доходов населения и на борьбе с бедностью.
"Я рассчитываю, что акцент будет сделан на практической реализации национальных проектов. Очень много по линии Общественной палаты доводилось бывать в регионах страны. И у нас до сих пор в большинстве своем граждане не понимают, как национальные проекты отражаются на их жизни. У нас власть на местах так и не научилась разговаривать с людьми на доступном языке. … То есть, за цифрами и действительно реальными вливаниями люди не видят, как это отражается на их жизни", - отметил Малькевич.
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О том, что в центре внимания послания окажутся социальные вопросы, упомянула и Сутормина.
"Вероятно, что отдельный блок будет посвящен сохранению идентичности нашего народа и традиционным ценностям. Этот год — год 75-летнего юбилея Великой Победы, и крайне важно, чтобы даже люди, которые проживают в других странах мира, но связаны с Россией, не забывали свою историческую Родину", - сообщила Сутормина.
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Александр МалькевичЕлена СуторминаОбщественная палата РФФедеральное собрание РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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