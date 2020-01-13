В ОП предположили, на что Путин сделает акцент в послании Федсобранию

"Я рассчитываю, что акцент будет сделан на практической реализации национальных проектов. Очень много по линии Общественной палаты доводилось бывать в регионах страны. И у нас до сих пор в большинстве своем граждане не понимают, как национальные проекты отражаются на их жизни. У нас власть на местах так и не научилась разговаривать с людьми на доступном языке. … То есть, за цифрами и действительно реальными вливаниями люди не видят, как это отражается на их жизни", - отметил Малькевич.