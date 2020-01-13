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2020-01-13T10:27+0300
https://ria.ru/20200113/1563353373.html
Главный редактор "Урюпинской правды" вышла на работу
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РИА Новости

Главный редактор "Урюпинской правды" вышла на работу

10:27 13.01.2020
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© Фото : сайт газеты "Урюпинская правда"Газета "Урюпинская правда"
Газета Урюпинская правда
© Фото : сайт газеты "Урюпинская правда"
Газета "Урюпинская правда". Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Главный редактор газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина после подписания соглашения с мэром Урюпинска вышла на работу в прежней должности.
Ранее "Российская газета" написала, что мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата.
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Как сообщила РИА Новости сама Шушлебина, в понедельник она вышла на работу.
"День начался с планерки, поздравлений с Днём печати... Главное, что мы вынесли из этой истории, - теперь понятно, как нужно развиваться и что нужно для того, чтобы газета была интересна читателям", - сказала главред.
Она уточнила, что ее пытались уволить по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора".
Мэр Урюпинска комментировать ситуацию РИА Новости отказывался. Журналист оспорила увольнение в суде, заседание по иску было назначено на 17 января. В пятницу Хорошеньков подписал с Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января.
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В поддержку Шушлебиной выступили волгоградское отделение Союза журналистов России и 18 главных редакторов районных газет Волгоградской области. Извиниться перед главредом и восстановить ее в должности призвали и в генсовете "Единой России".
По словам главреда, судебное разбирательство завершится 17 января, когда в суде будет утверждено мировое соглашение о ее восстановлении в должности.
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Единая РоссияУрюпинскРоссияОбщество
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