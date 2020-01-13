Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти, рассказала в Instagram, что чувствительность и функционал спасенной руки уже не станет как прежде.
"Огромное счастье, что она вообще прижилась с такими травмами", — отметила Грачева.
Она пояснила, что руку собирали из отдельных частей. У нее было восемь переломов, а конечность пролежала в лесу более трех часов. Женщина считает, что рука восстановилась на 15-20 процентов. Сейчас она способна различать горячее и холодное.
"Но я не отличу, глажу ли я кота или подушку", — поделилась Грачева.
Она рассказала, что справляется с домашними делами самостоятельно, но проблемы с мелкой моторикой сохраняются: например, Маргарита не может заколоть волосы и не может застегнуть пуговицы.
"А еще я не умею писать", — отметила она. Однако при помощи протеза женщина может расписаться.
Трагедия с Грачевой произошла в конце 2017 года. Как установило следствие, муж Маргариты Дмитрий силой увез ее в лес и угрожал убить, но затем отпустил. Через несколько дней ситуация повторилась. Дмитрий Грачев отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Позднее суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Маргарита с этим решением не согласилась.
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