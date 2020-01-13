Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. , которой бывший супруг из ревности отрубил кисти, рассказала в Маргарита Грачева , которой бывший супруг из ревности отрубил кисти, рассказала в Instagram , что чувствительность и функционал спасенной руки уже не станет как прежде.

"Огромное счастье, что она вообще прижилась с такими травмами", — отметила Грачева.

Она пояснила, что руку собирали из отдельных частей. У нее было восемь переломов, а конечность пролежала в лесу более трех часов. Женщина считает, что рука восстановилась на 15-20 процентов. Сейчас она способна различать горячее и холодное.

"Но я не отличу, глажу ли я кота или подушку", — поделилась Грачева.

Она рассказала, что справляется с домашними делами самостоятельно, но проблемы с мелкой моторикой сохраняются: например, Маргарита не может заколоть волосы и не может застегнуть пуговицы.

"А еще я не умею писать", — отметила она. Однако при помощи протеза женщина может расписаться.