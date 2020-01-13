В Долгопрудном эвакуировали гимназию после звонка о минировании

"Поступила угроза взрыва в гимназии №13 на улице Молодёжная, проведена эвакуация 380 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители уже приступили к проверке здания.

Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.