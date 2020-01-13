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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-01-13T12:00+0300
https://ria.ru/20200113/1563352980.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от стыда
https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/29/1563352951_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_1c3c1d7191ade490211e0a13a34c3810.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от стыда

12:00 13.01.2020
2220
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как избавиться от стыда
12:00
Стыд — очень странная эмоция. Или состояние. Мы можем испытывать его по сотне поводов. Но всегда ли стыд оправдан? Нужно ли стыдиться за события десятилетней давности или за других людей? И как связан стыд (или его отсутствие) с успехом?
Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен? Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников? И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.
2:50 что такое стыд и зачем он нужен
7:20 есть ли разница между совестью и стыдом
10:00 как связаны стыд и чувство вины
12:45 в чём опасность фразы "как тебе не стыдно", которую говорят родители детям
15:05 можно ли научиться не стыдиться
16:45 стыд – признак ума и хорошего воспитания?
19:20 как с этой эмоцией работают специалисты
21:15 когда стыд должен стать эффективным мотиватором для роста
22:20 почему нам бывает стыдно за близких людей
26:20 какие инструменты можно использовать, чтобы помочь себе
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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