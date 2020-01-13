Стыд — очень странная эмоция. Или состояние. Мы можем испытывать его по сотне поводов. Но всегда ли стыд оправдан? Нужно ли стыдиться за события десятилетней давности или за других людей? И как связан стыд (или его отсутствие) с успехом?

Подкаст «Страхи/Ошибки»: как избавиться от стыда

Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен? Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников? И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.

2:50 что такое стыд и зачем он нужен

7:20 есть ли разница между совестью и стыдом

10:00 как связаны стыд и чувство вины

12:45 в чём опасность фразы "как тебе не стыдно", которую говорят родители детям

15:05 можно ли научиться не стыдиться

16:45 стыд – признак ума и хорошего воспитания?

19:20 как с этой эмоцией работают специалисты

21:15 когда стыд должен стать эффективным мотиватором для роста

22:20 почему нам бывает стыдно за близких людей

26:20 какие инструменты можно использовать, чтобы помочь себе

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru