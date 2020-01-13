Подкаст «Страхи/Ошибки»: как избавиться от стыда

Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен? Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников? И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.
2:50 что такое стыд и зачем он нужен
7:20 есть ли разница между совестью и стыдом
10:00 как связаны стыд и чувство вины
12:45 в чём опасность фразы "как тебе не стыдно", которую говорят родители детям
15:05 можно ли научиться не стыдиться
16:45 стыд – признак ума и хорошего воспитания?
19:20 как с этой эмоцией работают специалисты
21:15 когда стыд должен стать эффективным мотиватором для роста
22:20 почему нам бывает стыдно за близких людей
26:20 какие инструменты можно использовать, чтобы помочь себе
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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