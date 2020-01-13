В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына

ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Жительница Жительница Воронежской области предстанет перед судом за двухлетние издевательства над старшим из троих приемных сыновей, которого она в жару возила в багажнике машины, била скалкой и пыталась утопить, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемая и ее супруг стали приемными родителями трех мальчиков: двух - 2005 года рождения и одного - 2004 года рождения.

"Испытывая личную неприязнь к одному из усыновленных детей, женщина в период времени с лета 2016 года по 23 августа 2018 года причиняла физические и психические страдания ребенку, 2004 года рождения, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жарким августом 2016 года женщина "перевозила мальчика в багажном отделении автомобиля, после этого, приехав домой, подвергла его избиению веревкой". На почве личной неприязни приемная мать избивала ребенка металлической поварешкой, деревянной скалкой, на ночь запирала в хозяйственной постройке с погребом.

"Также под видом обучения ребенка плаванию перемещала его в глубокие участки водоема, где пыталась его утопить, в результате чего мальчик захлебывался водой и не мог дышать. Кроме того, заставляла других детей морально издеваться над подростком", - сообщает следствие.

В отношении 42-летней жительницы Эртильского района возбуждены дела по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также принуждении свидетеля к даче ложных показаний. По данным следствия, обвиняемая шантажом принудила свидетеля дать показания о том, что она не совершала противоправных действий в отношении усыновленного мальчика.

Приемные дети были изъяты у обвиняемой, в настоящее время они находятся в детском доме в Воронеже. На предварительном следствии женщина вину не признала.