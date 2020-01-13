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В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына
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РИА Новости

В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына

10:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Жительница Воронежской области предстанет перед судом за двухлетние издевательства над старшим из троих приемных сыновей, которого она в жару возила в багажнике машины, била скалкой и пыталась утопить, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемая и ее супруг стали приемными родителями трех мальчиков: двух - 2005 года рождения и одного - 2004 года рождения.
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"Испытывая личную неприязнь к одному из усыновленных детей, женщина в период времени с лета 2016 года по 23 августа 2018 года причиняла физические и психические страдания ребенку, 2004 года рождения, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий", - говорится в сообщении.
По данным следствия, жарким августом 2016 года женщина "перевозила мальчика в багажном отделении автомобиля, после этого, приехав домой, подвергла его избиению веревкой". На почве личной неприязни приемная мать избивала ребенка металлической поварешкой, деревянной скалкой, на ночь запирала в хозяйственной постройке с погребом.
"Также под видом обучения ребенка плаванию перемещала его в глубокие участки водоема, где пыталась его утопить, в результате чего мальчик захлебывался водой и не мог дышать. Кроме того, заставляла других детей морально издеваться над подростком", - сообщает следствие.
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В отношении 42-летней жительницы Эртильского района возбуждены дела по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также принуждении свидетеля к даче ложных показаний. По данным следствия, обвиняемая шантажом принудила свидетеля дать показания о том, что она не совершала противоправных действий в отношении усыновленного мальчика.
Приемные дети были изъяты у обвиняемой, в настоящее время они находятся в детском доме в Воронеже. На предварительном следствии женщина вину не признала.
"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего и более 60 свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемую в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.
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