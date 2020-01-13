Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО

"Уже сейчас в крае началась сортировка мусора и процентов 8 отходов сортируется. Прежде всего, это Владивосток, но он и создает большинство отходов. Уже сейчас в ТОР "Надеждинская" строится технопарк. Для нас важно развивать бизнес по переработке картона, пластика. Сейчас взаимодействуем и с японцами и хотим в феврале обсудить компостирование отходов - это "мокрые" отходы ТКО, которые можно обратить в удобрения", - отметила собеседница агентства.