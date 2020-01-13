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Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО
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РИА Новости

Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО

10:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Полигон твердых бытовых отходов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Власти Приморья заинтересованы в приходе инвесторов для строительства мощностей для переработки бытовых отходов, что позволило бы решить проблему переизбытка ТКО, сообщила РИА Новости зампредседателя правительства приморского края Елена Пархоменко.
В материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга нацпроекта "Экология" говорится, что объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов. По прогнозу, в Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском АО, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана уже в ближайшее время.
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"Эта проблема хорошо известна в регионе, несмотря на то, что в Приморье ситуация относительно благополучна по сравнению с другими субъектами. Так, в крае 13 полигонов, на которых идет размещение отходов. Однако мы согласны с позицией Минприроды, что нужно как можно больше утилизировать отходов и меньше захоранивать", - сказала Пархоменко.
По ее словам, не все отходы можно сейчас переработать на территории края без развития специальной инфраструктуры - необходимо привлекать инвесторов для строительства соответствующих мощностей.
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"Уже сейчас в крае началась сортировка мусора и процентов 8 отходов сортируется. Прежде всего, это Владивосток, но он и создает большинство отходов. Уже сейчас в ТОР "Надеждинская" строится технопарк. Для нас важно развивать бизнес по переработке картона, пластика. Сейчас взаимодействуем и с японцами и хотим в феврале обсудить компостирование отходов - это "мокрые" отходы ТКО, которые можно обратить в удобрения", - отметила собеседница агентства.
Она сообщила, что рассматривается вопрос строительства завода по сжиганию отходов по новым технологиям. Предприятие будет утилизировать отходы, которые невозможно переработать (так называемые "хвосты"), и вырабатывать тепло и свет.
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"Главное, чтобы соблюдались нормы экологии при этом производстве. Также в крае действует программа "Чистая страна", по которой 4 свалки будут утилизироваться с привлечением федеральных средств. Сейчас идет проектирование. Кроме этого, уже приобретено оборудование для нескольких районов, чтобы больше сортировать и меньше везти на свалки", - добавила Пархоменко.
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