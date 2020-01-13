Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:36+0300
https://ria.ru/20200113/1563352815.html
В Болгарии прогремел взрыв в жилом доме
https://cdn22.img.ria.ru/images/141955/98/1419559811_0:189:2200:1427_1036x0_80_0_0_e016ac413409085685affe839b5f3966.jpg
РИА Новости

В Болгарии прогремел взрыв в жилом доме

10:09 13.01.2020 (обновлено: 10:36 13.01.2020)
1510
© AFP 2019 / Valentina PetrovaБолгарские пожарные
Болгарские пожарные
© AFP 2019 / Valentina Petrova
Болгарские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более десяти человек пострадали в результате взрыва в одном из жилых домов в болгарском городе Варне, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 60-летний мужчина, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он заносил к себе домой какие-то вещи.
Все жильцы дома, в котором после взрыва начался пожар, были эвакуированы. В больницы были доставлены 11 человек, в том числе четыре ребенка. Еще одна женщина в соседней квартире, где полностью рухнула стена, считается пропавшей без вести.
Спасатели все еще не могут войти в здание и оценить ущерб из-за продолжающегося пожара.
На месте взрыва газовоздушной смеси в городе Каскелен, Казахстан
8 января, 12:24
В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
000510
Обсудить 1
ВарнаБолгарияВ мире
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Инну Чурикову обокрали в аэропорту
15:44Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
15:41Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
15:39Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
15:32Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
15:32На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
15:32Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии
15:30Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
15:28ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
15:27В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
15:26В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
15:25Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
15:22ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
15:20Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
15:17В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
15:14Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
15:12В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:11Иранского посла вызвали в МИД Британии
15:10Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
Лента новостейМолния