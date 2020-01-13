В Болгарии прогремел взрыв в жилом доме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более десяти человек пострадали в результате взрыва в одном из жилых домов в болгарском городе Более десяти человек пострадали в результате взрыва в одном из жилых домов в болгарском городе Варне , сообщает Болгарское национальное радио (БНР)

По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 60-летний мужчина, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он заносил к себе домой какие-то вещи.

Взрив разтърси жилищен блок във Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)



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Все жильцы дома, в котором после взрыва начался пожар, были эвакуированы. В больницы были доставлены 11 человек, в том числе четыре ребенка. Еще одна женщина в соседней квартире, где полностью рухнула стена, считается пропавшей без вести.