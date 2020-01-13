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В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов
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РИА Новости

В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов

10:05 13.01.2020
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© Aamir QureshiОбезьяны на улице во время снегопада в Аюбии, примерно в 75 км к северу от Исламабада.
Обезьяны на улице во время снегопада в Аюбии, примерно в 75 км к северу от Исламабада.
© Aamir Qureshi
Обезьяны на улице во время снегопада в Аюбии, примерно в 75 км к северу от Исламабада.
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате обильных снегопадов и проливных дождей в различных районах провинции Белуджистан на западе Пакистана, пишет в понедельник газета Dawn со ссылкой на данные метеорологов.
Согласно этой информации, в отдельных районах Белуджистана объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. В международном аэропорту города Кветты из-за непогоды были отменены вылеты нескольких рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию. Ожидается, что снегопад и ливни продолжат идти здесь еще как минимум несколько дней.
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По всей провинции нарушено транспортное движение, поезда отправляются и прибывают сюда со значительной задержкой. Сообщается, что автостраду Кхозак-Пасс, связывающую соседние Пакистан и Афганистан, завалило снегом, что привело к образованию автомобильных пробок по обе стороны границы длиной в несколько километров.
Власти отмечают, что число погибших - предварительное, и заявляют о намерении провести эвакуацию жителей пострадавших районов.
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ПакистанКветтаВ мире
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