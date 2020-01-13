В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв - РИА Новости. Все сообщения о "минировании" учебных заведений Все сообщения о "минировании" учебных заведений Благовещенска в понедельник оказались ложными, спецслужбы завершили работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В понедельник мэрия Благовещенска сообщила, что поступила информация о взрывных устройствах в пяти школах города, двух гимназиях, в лицее, спорткомплексе Амурского госуниверситета и четырех колледжах.

"На 13.49 (7.49 мск) все учебные заведения проверены, все вызовы о "минировании" - ложные. Всего поступила информация о "минировании" 20 учебных заведений, в том числе Благовещенского педуниверситета и общежития Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Прошлая волна "минирования" прошла по Благовещенску 30 декабря, тогда эвакуировали больницы, поликлиники, детские сады города.