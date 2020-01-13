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В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
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РИА Новости

В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными

09:47 13.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв - РИА Новости. Все сообщения о "минировании" учебных заведений Благовещенска в понедельник оказались ложными, спецслужбы завершили работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В понедельник мэрия Благовещенска сообщила, что поступила информация о взрывных устройствах в пяти школах города, двух гимназиях, в лицее, спорткомплексе Амурского госуниверситета и четырех колледжах.
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"На 13.49 (7.49 мск) все учебные заведения проверены, все вызовы о "минировании" - ложные. Всего поступила информация о "минировании" 20 учебных заведений, в том числе Благовещенского педуниверситета и общежития Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
Прошлая волна "минирования" прошла по Благовещенску 30 декабря, тогда эвакуировали больницы, поликлиники, детские сады города.
В Благовещенске 19 декабря из-за угрозы "минирования" эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. А 25 декабря эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске "заминировали" авто- и железнодорожный вокзалы, несколько госучреждений и торговые центры, в Белогорске - торговый центр, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.
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