В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после поступления информации о том, что из детского сада Следственные органы начали проверку после поступления информации о том, что из детского сада Челябинска в лечебное учреждение поступили дети с кишечной инфекцией, сообщило в понедельник СУСК по региону.

По данным СК, 12 января региональные СМИ разместили информацию о поступлении воспитанников детского сада из Калининского района Челябинска в лечебные учреждения с признаками заболевания.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, количество детей, поступивших в лечебные учреждения. Проведение проверки взято на контроль и.о. руководителя следственного управления, поясняет СК.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, 11 января поступила информация о заболеваниях острой кишечной инфекцией детей, посещающих детский сад №444 Челябинска. Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Добавляется, что для установления источника инфекции в лаборатории исследуют материалы от больных, сотрудников пищеблока, смывов, проб готовой продукции, воды, дезинфицирующих средств.