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В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
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РИА Новости

В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

09:47 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после поступления информации о том, что из детского сада Челябинска в лечебное учреждение поступили дети с кишечной инфекцией, сообщило в понедельник СУСК по региону.
По данным СК, 12 января региональные СМИ разместили информацию о поступлении воспитанников детского сада из Калининского района Челябинска в лечебные учреждения с признаками заболевания.
Школа
23 декабря 2019, 12:28
В Челябинской области 16 детей детсада пожаловались на боли в животе
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, количество детей, поступивших в лечебные учреждения. Проведение проверки взято на контроль и.о. руководителя следственного управления, поясняет СК.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, 11 января поступила информация о заболеваниях острой кишечной инфекцией детей, посещающих детский сад №444 Челябинска. Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Добавляется, что для установления источника инфекции в лаборатории исследуют материалы от больных, сотрудников пищеблока, смывов, проб готовой продукции, воды, дезинфицирующих средств.
Детский сад
12 декабря 2019, 18:26
Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска
Как писал местный информпортал 74.ru, число заболевших детей может достигнуть 49 человек. Со слов родителей, одному из детей стало плохо в сончас 10 января – у него заболел живот и поднялась температура.
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Следственный комитет РФРоспотребнадзорЧелябинскРоссияПроисшествия
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