Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T09:42+0300
https://ria.ru/20200113/1563352017.html
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

09:42 13.01.2020
152
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 14:25
В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников в Донбасс
000021
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Побережье Средиземного моря
Итальянская компания опровергла задержание своего судна в Ливии
Разведение сил в Донбассе
В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
Обезьяны на улице во время снегопада в Аюбии, примерно в 75 км к северу от Исламабада.
В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
Сотрудник полиции
В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
Карлес Пучдемон
Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета
Женщина с паспортом гражданина ДНР
Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет
Кадр из фильма Однажды в… Голливуде
"Однажды в… Голливуде" завоевала награду "Выбор критиков" в США
Путин поздравляет Шойгу с 50-летием. Архивные кадры
Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 19 января
Полиция в Кении
В Кении три учителя погибли при нападении боевиков
Коридор в больнице
Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния