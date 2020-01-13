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В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

09:41 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 8.45 (6.45 мск) на 88 километре автодороги Сибай-Акъяр в Хайбуллинском районе Башкирии.
"По предварительным данным, столкнулись встречные "Лада Калина" под управлением 37-летнего жителя села Акъяр и Mitsubishi ASX, за рулём которого находился 28-летний местный житель. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии. Второй водитель и пять пассажиров с обоих автомобилей доставлены в больницу. В числе пострадавших один ребёнок", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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