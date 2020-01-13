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СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
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РИА Новости

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

09:26 13.01.2020 (обновлено: 11:02 13.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых убили в Центральноафриканской республике в 2018 году, вероятнее всего, был грабеж. Об этом газете "Коммерсант" рассказал зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.
Он отметил, что некоторые жители ЦАР и соседних государств "систематически занимаются совершением тяжких преступлений в этом регионе". При проверке документов съемочную группу предупреждали об опасности ночных поездок по стране, однако они отказались ночевать в городе.
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Краснов напомнил, что следователи провели все необходимые судебно-медицинские и биологические экспертизы, допросили не только родственников и знакомых погибших в России, но и их водителя в ЦАР. Также были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы африканской республики.

Убийство российских журналистов

Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. Через два дня вместе с местным водителем они выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным лицом.
По дороге автомобиль с журналистами остановили вооруженные люди, потребовавшие отдать вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. После отказа россиян расстреляли, водителю удалось скрыться.
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Позже в ЦУР заявили, что журналисты снимали документальный фильм о присутствии в африканской стране российских военных инструкторов, и предположили, что убийство могло быть связано именно с их профессиональной деятельностью.
В МИД такие сообщения назвали абсурдными, а в СК заявили, что подобные предположения основаны на догадках источников, а не материалах дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что конспирологические версии вряд ли можно считать серьезным подходом к расследованию.
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Убийство российских журналистов в ЦАРОрхан ДжемальЦАРАлександр РасторгуевРоссияВ мире
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