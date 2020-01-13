СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мотивом нападения на российских журналистов Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых убили в Центральноафриканской республике в 2018 году, вероятнее всего, был грабеж. Об этом газете "Коммерсант" рассказал зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Он отметил, что некоторые жители ЦАР и соседних государств "систематически занимаются совершением тяжких преступлений в этом регионе". При проверке документов съемочную группу предупреждали об опасности ночных поездок по стране, однако они отказались ночевать в городе.

Краснов напомнил, что следователи провели все необходимые судебно-медицинские и биологические экспертизы, допросили не только родственников и знакомых погибших в России, но и их водителя в ЦАР. Также были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы африканской республики.

Убийство российских журналистов

Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. Через два дня вместе с местным водителем они выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным лицом.

По дороге автомобиль с журналистами остановили вооруженные люди, потребовавшие отдать вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. После отказа россиян расстреляли, водителю удалось скрыться.

Позже в ЦУР заявили, что журналисты снимали документальный фильм о присутствии в африканской стране российских военных инструкторов, и предположили, что убийство могло быть связано именно с их профессиональной деятельностью.