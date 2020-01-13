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2020-01-13T09:42+0300
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МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
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РИА Новости

МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара

09:22 13.01.2020 (обновлено: 09:42 13.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевВид на здание Министерства иностранных дел России
Вид на здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МИД РФ подтвердил РИА Новости, что в Москве в понедельник состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции, в которых, как ожидается, примут участие глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар, а также представители других ливийских сторон.
"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции", - сказали в МИД.
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"В этих контактах, ожидается, примут участие Саррадж, Хафтар и представители других ливийских сторон", - добавили там.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМИД РФМоскваЛивияТурцияРоссияВ мире
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