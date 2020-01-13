Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T09:18+0300
https://ria.ru/20200113/1563351502.html
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
https://cdn21.img.ria.ru/images/156110/53/1561105365_218:336:2018:1348_1036x0_80_0_0_13ebe79917eba18d0a7c1ff12479a6c7.jpg
РИА Новости

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

09:18 13.01.2020
6269
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Ранее в интернете появилось видео пользователя, запечатлевшее верблюда, бегущего по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Мужчина за кадром отмечал, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч, после чего возникло опасение, что животное далее может вообще лечь и перекрыть путь. Уточнялось, что инцидент произошел на Приволжской железной дороге.
"На перегоне Кигаш - Разъезд №2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда №349 сообщением Ташкент - Москва по причине выхода на железнодорожный путь верблюда. Животное двигалось в том же направлении, что и поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения, в результате чего на Разъезд №2 поезд прибыл с задержкой 44 минуты", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел днем 5 января и не повлиял на график движения других поездов.
"Приволжская железная дорога выражает обеспокоенность в связи с участившимися в Астраханской области выходами диких и домашних животных на железнодорожные пути. Каждый случай несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад", - отметил он, добавив, что по всем зафиксированным случаям выхода животных на железнодорожные пути материалы передаются в правоохранительные органы.
Цирковой верблюд во время показа в Тисаюко, штат Идальго, Мексика
12 октября 2019, 15:07
В Саратовской области верблюд на дороге привел к аварии
6142122
Обсудить 0
РоссияАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния