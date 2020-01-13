Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром из-за неисправности, отправится пустым в Москву вечером после осмотра техниками, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet не смог вылететь из аэропорта Челябинска из-за неисправности. Пресс-служба аэропорта уточнила, что неисправным перед вылетом оказался Airbus А-320, а не SSJ.
"По ситуации с неисправностью А-320. Пассажиры, как и планировалось, полетят в 12.45 (10.45 мск). В 21.00 (19.00 мск) должен улететь пустой 320-й, который к тому времени поставят на крыло техники "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Как сообщала пресс-служба, 89 пассажиров рейса "Аэрофлота" SU 1533, которые должны были вылететь в 07.55 (05.55 мск), улетят рейсом SU 1421 в 12.45 (10.45 мск). Причина - неисправность воздушного судна. Уточнялось, что ожидается прибытие техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.