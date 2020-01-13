Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании Самолет авиакомпании "Аэрофлот" , который не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром из-за неисправности, отправится пустым в Москву вечером после осмотра техниками, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet не смог вылететь из аэропорта Челябинска из-за неисправности. Пресс-служба аэропорта уточнила, что неисправным перед вылетом оказался Airbus А-320, а не SSJ.

"По ситуации с неисправностью А-320. Пассажиры, как и планировалось, полетят в 12.45 (10.45 мск). В 21.00 (19.00 мск) должен улететь пустой 320-й, который к тому времени поставят на крыло техники "Аэрофлота", - говорится в сообщении.