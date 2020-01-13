Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар проведут в понедельник переговоры в Москве, контакты проходят по инициативе президентов РФ и Турции, сообщил РИА Новости источник в российском МИД.
"Встреча планируется, она пройдет в соответствии с инициативой президентов РФ и Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, переговоры будут проходить с участием представителей министерств иностранных дел России и Турции.
"Встреча проводится нами совместно с турецкими коллегами", - сказал представитель российского МИД.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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