Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве

"Встреча планируется, она пройдет в соответствии с инициативой президентов РФ и Турции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры будут проходить с участием представителей министерств иностранных дел России и Турции.

"Встреча проводится нами совместно с турецкими коллегами", - сказал представитель российского МИД.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.