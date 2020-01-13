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Туризм
2020-01-13T08:56+0300
https://ria.ru/20200113/1563350952.html
Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
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РИА Новости

Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе

08:56 13.01.2020
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© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в InstagramИспанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма"
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Instagram
МАГАДАН, 13 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий велосипедный пробег от Магадана до Иркутска, взял пятидневную паузу, чтобы отдохнуть в якутском Оймяконе, сообщил РИА Новости в понедельник сам испанец.
В СМИ появилась информация, что испанец потерялся где-то в районе Оймякона, не выходит на связь, а его велосипед стоит в поселке. Его даже разыскивают местные спасатели.
"Да, я оставил велосипед в Оймяконе на автозаправке, и сейчас езжу по окрестным поселкам, общаюсь с людьми. Просто решил немного отдохнуть, дней пять, все-таки устаешь во время такого пробега. Люди здесь очень хороши, помогают мне. Мэр Оймякона подарил мне сертификат о том, что я был здесь, на Полюсе холода. В общем, со мной все хорошо, пусть не волнуются", - рассказал Абьян Пахарес.
В настоящий момент температура в Оймяконе - минус 47 градусов.
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В декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В декабре 2019 путешественник снова прибыл на Колыму, чтобы повторить попытку велопробега длиной в 5 тысяч километров - от Магадана до Иркутска.
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ТуризмИркутскРоссияМагаданИспанияОбщество
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