Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе

"Да, я оставил велосипед в Оймяконе на автозаправке, и сейчас езжу по окрестным поселкам, общаюсь с людьми. Просто решил немного отдохнуть, дней пять, все-таки устаешь во время такого пробега. Люди здесь очень хороши, помогают мне. Мэр Оймякона подарил мне сертификат о том, что я был здесь, на Полюсе холода. В общем, со мной все хорошо, пусть не волнуются", - рассказал Абьян Пахарес.