Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 января украинские силовики один раз нарушили режим тишины.

"За 12 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР Донецкому и Березовскому из вооружения БМП-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.