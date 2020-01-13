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Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:55 13.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 января украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"За 12 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР Донецкому и Березовскому из вооружения БМП-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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