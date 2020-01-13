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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-13T08:44+0300
https://ria.ru/20200113/1563350739.html
Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
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РИА Новости

Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии

08:44 13.01.2020
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© Depositphotos / yobabЯпонский паспорт для путешествий за границей
Японский паспорт для путешествий за границей
© Depositphotos / yobab
Японский паспорт для путешествий за границей. Архивное фото
ТОКИО, 13 янв - РИА Новости. Японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда, который три года провел с плену боевиков на территории Сирии, подал в суд на японское правительство за отказ в выдаче ему нового загранпаспорта, сообщило агентство Киодо со ссылкой на его адвоката.
В 2018 году 45-летний Ясуда был возвращен в Японию через Турцию, а в июле 2019 года власти Японии отказали ему в выдаче нового паспорта. 
Как отмечает агентство, Ясуда подал заявку на новый паспорт для поездки с семьей в Европу и Индию. Журналист считает, что решение властей не выдавать ему паспорт "ограничивает свободу личности в передвижении за границу" и нарушает конституцию Японии.
Во время плена в Сирии у Ясуды отобрали паспорт, поэтому в январе этого года журналист подал документы на новый. Как он сообщил ранее журналистам, ему было отказано в этом под предлогом того, что Турция якобы запретила ему въезд на свою территорию и, согласно законодательству о заграничных паспортах, он подпадает под ограничения на выдачу этого документа.
Свою карьеру Ясуда начал в 1997 году в одной из местных газет центральной Японии, а с 2003 года работал фрилансером в конфликтных зонах.
Фотография японского журналиста Дзюмпэя Ясуды во время пребывания в Сирии
17 марта 2016, 06:08
Власти Японии не получали требований выкупа за журналиста в СирииВ японском правительстве ничего неизвестно о возможном выкупе за японского журналиста Дзюмпэя Ясуду, который, судя по видео из социальных сетей, находится в плену у террористов "Джебхат ан-Нусра".
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Война в СирииСирияЯпония
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