Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии

Власти Японии не получали требований выкупа за журналиста в Сирии В японском правительстве ничего неизвестно о возможном выкупе за японского журналиста Дзюмпэя Ясуду, который, судя по видео из социальных сетей, находится в плену у террористов "Джебхат ан-Нусра".