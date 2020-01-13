Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии

В 2018 году 45-летний Ясуда был возвращен в Японию через Турцию, а в июле 2019 года власти Японии отказали ему в выдаче нового паспорта.
Как отмечает агентство, Ясуда подал заявку на новый паспорт для поездки с семьей в Европу и Индию. Журналист считает, что решение властей не выдавать ему паспорт "ограничивает свободу личности в передвижении за границу" и нарушает конституцию Японии.
Во время плена в Сирии у Ясуды отобрали паспорт, поэтому в январе этого года журналист подал документы на новый. Как он сообщил ранее журналистам, ему было отказано в этом под предлогом того, что Турция якобы запретила ему въезд на свою территорию и, согласно законодательству о заграничных паспортах, он подпадает под ограничения на выдачу этого документа.
Свою карьеру Ясуда начал в 1997 году в одной из местных газет центральной Японии, а с 2003 года работал фрилансером в конфликтных зонах.