Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге пропавшая под Новый год 13-летняя девочка вернулась домой, сообщили в управлении МВД по городу.

"Накануне, 12 января, девушка самостоятельно вернулась домой. Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было", — говорится в сообщении.

Девочка вечером 31 декабря ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш и перестала выходить на связь.