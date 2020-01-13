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Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
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РИА Новости

Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

08:38 13.01.2020 (обновлено: 14:00 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге пропавшая под Новый год 13-летняя девочка вернулась домой, сообщили в управлении МВД по городу.
"Накануне, 12 января, девушка самостоятельно вернулась домой. Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было", — говорится в сообщении.
Девочка вечером 31 декабря ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш и перестала выходить на связь.
Ее мать привлекли к административной ответственности по статье о невыполнении родительских обязанностей за то, что она несвоевременно заявила в полицию о пропаже дочери.
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ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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