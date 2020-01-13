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В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
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РИА Новости

В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате

08:35 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине на воротах одной из школ Омска
Объявление о карантине на воротах одной из школ Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 13 янв - РИА Новости. Карантин вводится во всех учреждения социального обслуживания Хабаровского края после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе 10 человек заболели острым гастроэнтеритом, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве региона в понедельник.
Ранее сообщалось, что 10 пациентов интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в Солнечном районе, с острым гастроэнтеритом госпитализированы в больницу. Жизнь пациентов вне опасности. СК проводит проверку.
"Принято решение закрыть на карантин все социальные учреждения Хабаровского края (учреждения социального обслуживания, к которым относятся интернаты и дома престарелых - ред.) до выяснения источника вспышки заболевания. Потому что есть поставщики, которые снабжают продукцией по несколько социальных учреждений. После того, как источник обнаружат, карантинные мероприятия будут пересмотрены", - сообщил представитель пресс-службы.
Как сообщила журналистам министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова, в интернате в Солнечном районе проживают 70 инвалидов и граждан пожилого возраста.
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"Первые признаки заболевания врачом выявлены 9 января, когда 10 января заболели еще трое, были приняты меры – введен карантин и масочный режим. Наблюдение за клиентами учреждения проводились каждые два часа, как только выявлялись новые заболевшие, их госпитализировали. Все 10 госпитализированных чувствуют себя хорошо", - сказала Петухова.
Она отметила, что распространение заболевание удалось избежать благодаря принятым мерам. Проводится служебная проверка. По ее словам, в последнее время социальные учреждения изменили формат работы, они стали более открытыми, пациенты могут посещать магазины и учреждения культуры, в интернат приходят посетители, в том числе, волонтеры.
Министр здравоохранения региона Александр Витько сообщил, что новых заболевших в интернате нет.
"Сегодня специалисты ЦРБ посетили дом престарелых, осмотрели всех тех, кто контактировал с заболевшими. Новых заболевших нет. Весь необходимый материал собран, направлен в вирусологическую лабораторию", - сказал Витько.
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