На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"

"Случай с редким именем был еще в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом. Ответ был, что решение назвать сына Космосом связано не только с любовью к герою фильма "Бригада", — рассказали РИА Новости в городском отделе ЗАГС.