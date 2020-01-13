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На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
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РИА Новости

На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"

08:30 13.01.2020 (обновлено: 13:58 13.01.2020)
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© Аватар Фильм (2002)Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
Кадр из многосерийного фильма Бригада
© Аватар Фильм (2002)
БАРНАУЛ, 13 янв — РИА Новости. В городе Бийске Алтайского края родители назвали своего новорожденного сына Космосом — в честь героя из сериала "Бригада", роль которого сыграл актер Дмитрий Дюжев.

"Случай с редким именем был еще в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом. Ответ был, что решение назвать сына Космосом связано не только с любовью к герою фильма "Бригада", — рассказали РИА Новости в городском отделе ЗАГС.

По словам собеседника агентства, родители ребенка считают, что сейчас это имя популярно.
В прошлом году младенцев чаще всего называли Артемами и Софиями, а самыми редкими именами стали Порфирий, Посейдон, Феоктиста и Капитолина.
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БийскАлтайский крайОбщество
Популярные комментарии
Только родители, в силу своей одаренности, не понимают, что "Космос" - это не имя героя в сериале, а кличка.
13 января, 08:53
Николай Пригодский
3020013
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