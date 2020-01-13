На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"

БАРНАУЛ, 13 янв — РИА Новости. В городе Бийске Алтайского края родители назвали своего новорожденного сына Космосом — в честь героя из сериала "Бригада", роль которого сыграл актер Дмитрий Дюжев.
"Случай с редким именем был еще в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом. Ответ был, что решение назвать сына Космосом связано не только с любовью к герою фильма "Бригада", — рассказали РИА Новости в городском отделе ЗАГС.
По словам собеседника агентства, родители ребенка считают, что сейчас это имя популярно.
В прошлом году младенцев чаще всего называли Артемами и Софиями, а самыми редкими именами стали Порфирий, Посейдон, Феоктиста и Капитолина.