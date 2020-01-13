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2020-01-13T08:28+0300
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Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы
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РИА Новости

Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы

08:28 13.01.2020
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© REUTERS / Tracey NearmyРаненый кенгуру в Кобарго, Австралия
Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
© REUTERS / Tracey Nearmy
Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на восстановление дикой природы после бушующих в стране лесных пожаров.
"Сегодня мы объявили первоначальный взнос в размере 50 миллионов австралийских долларов (34,5 миллиона долларов США), чтобы способствовать немедленной работе по защите дикой природы после лесных пожаров и работать совместно с коалицией групп, чтобы планировать усилия для восстановления", - написал казначей Австралии Джош Фрайденберг в Twitter.
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10 января, 10:04Культура
Фонд Ди Каприо пожертвует $3 млн на борьбу с пожарами в Австралии
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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