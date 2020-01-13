В Приморье экс-главу угрозыска осудили за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева виновным в превышении полномочий и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд назначил ему 1,5 года колонии-поселения и на 1,5 года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на приговор поступила жалоба от прокуратуры. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что апелляционное представление подано "в связи с допущенными при рассмотрении уголовного дела процессуальными нарушениями".
СК сообщал, что на Миляева заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. При этом, по словам собеседника агентства, суд признал Миляева виновным по ч.1 ст 286 - "превышение должностных полномочий".
По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это предприниматель с начала прошлого года передал Миляеву более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, выяснило следствие.
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