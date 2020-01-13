Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T09:14+0300
https://ria.ru/20200113/1563350393.html
В Приморье экс-главу угрозыска осудили за превышение полномочий
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

В Приморье экс-главу угрозыска осудили за превышение полномочий

08:17 13.01.2020 (обновлено: 09:14 13.01.2020)
1876
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева виновным в превышении полномочий и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд назначил ему 1,5 года колонии-поселения и на 1,5 года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти", - сказал собеседник агентства.
Вячеслав Цеповяз в колонии
8 января, 15:29
Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение
Он отметил, что на приговор поступила жалоба от прокуратуры. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что апелляционное представление подано "в связи с допущенными при рассмотрении уголовного дела процессуальными нарушениями".
СК сообщал, что на Миляева заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. При этом, по словам собеседника агентства, суд признал Миляева виновным по ч.1 ст 286 - "превышение должностных полномочий".
По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это предприниматель с начала прошлого года передал Миляеву более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, выяснило следствие.
Города России. Чебоксары
21 декабря 2019, 15:04
В Чебоксарах депутата заподозрили в растрате и превышении полномочий
741051
Обсудить 0
Следственный комитет РФМВД РФПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Кадр из многосерийного фильма Бригада
На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния