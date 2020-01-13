Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

"Восемьдесят девять пассажиров рейса "Аэрофлота" SU 1533, которые должны были вылететь в 07:55 (05:55 мск), улетят рейсом SU 1421 в 12:45 (10:45 мск). Причина — неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что ожидается прибытие техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.

Ранее, 20 декабря 2019 года, Sukhoi Superjet 100 также должен был вылететь из Челябинска в 07:55 (05:55 мск). Пилоты дважды пытались запустить двигатели, но это не удалось, после чего все пассажиры (79 человек) покинули самолет.