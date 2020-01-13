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Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
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РИА Новости

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

07:48 13.01.2020 (обновлено: 11:07 13.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова
Терминал аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Восемьдесят девять пассажиров рейса "Аэрофлота" SU 1533, которые должны были вылететь в 07:55 (05:55 мск), улетят рейсом SU 1421 в 12:45 (10:45 мск). Причина — неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что ожидается прибытие техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.
Ранее, 20 декабря 2019 года, Sukhoi Superjet 100 также должен был вылететь из Челябинска в 07:55 (05:55 мск). Пилоты дважды пытались запустить двигатели, но это не удалось, после чего все пассажиры (79 человек) покинули самолет.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
11 января, 17:53
"Аэрофлот" перенес субботний рейс из Москвы в Тегеран
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АэрофлотМоскваЧелябинскПроисшествия
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