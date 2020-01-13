У подчиненного главы антинаркотического отдела МВД в Югре нашли гашиш

Ведомство в декабре сообщало о задержании оперуполномоченного подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков. При нем, по данным полиции, находилось более 20 пакетиков с наркотическими веществами, в одном из них, согласно экспертизе, было не менее 1,5 грамма гашиша. Кроме того, оперативники нашли наркотики в ходе обыска в квартире, где живет полицейский. По сведениям местной телекомпании "СургутИнформТВ", должность руководителя подразделения занимает Дмитрий Нефедов.