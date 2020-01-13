У подчиненного главы антинаркотического отдела МВД в Югре нашли гашиш

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Руководителя подразделения по борьбе с наркотиками управления МВД по Сургуту (ХМАО), чей подчиненный был задержан за попытку сбыть гашиш, уволят по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном УМВД.
Ведомство в декабре сообщало о задержании оперуполномоченного подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков. При нем, по данным полиции, находилось более 20 пакетиков с наркотическими веществами, в одном из них, согласно экспертизе, было не менее 1,5 грамма гашиша. Кроме того, оперативники нашли наркотики в ходе обыска в квартире, где живет полицейский. По сведениям местной телекомпании "СургутИнформТВ", должность руководителя подразделения занимает Дмитрий Нефедов.
"Проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении (Нефедова. — Прим. ред.) из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ввиду того, что данный сотрудник сейчас находится на больничном, приказ о его увольнении будет подписан сразу после выхода на службу", — рассказал представитель окружного УМВД.
Задержанный полицейский ранее стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что он пытался сбыть не менее 1,58 грамма наркотиков на территории Сургута. Как отмечали в региональном УМВД, данный сотрудник полиции отправлен под арест, была назначена служебная проверка, его также уволят по отрицательным мотивам.
2 декабря 2019, 10:37В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша