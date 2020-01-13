Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T11:04+0300
https://ria.ru/20200113/1563350013.html
У подчиненного главы антинаркотического отдела МВД в Югре нашли гашиш
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

У подчиненного главы антинаркотического отдела МВД в Югре нашли гашиш

07:41 13.01.2020 (обновлено: 11:04 13.01.2020)
4535
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Руководителя подразделения по борьбе с наркотиками управления МВД по Сургуту (ХМАО), чей подчиненный был задержан за попытку сбыть гашиш, уволят по отрицательным мотивам, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном УМВД.
Ведомство в декабре сообщало о задержании оперуполномоченного подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков. При нем, по данным полиции, находилось более 20 пакетиков с наркотическими веществами, в одном из них, согласно экспертизе, было не менее 1,5 грамма гашиша. Кроме того, оперативники нашли наркотики в ходе обыска в квартире, где живет полицейский. По сведениям местной телекомпании "СургутИнформТВ", должность руководителя подразделения занимает Дмитрий Нефедов.

"Проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении (Нефедова. — Прим. ред.) из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ввиду того, что данный сотрудник сейчас находится на больничном, приказ о его увольнении будет подписан сразу после выхода на службу", — рассказал представитель окружного УМВД.

Задержанный полицейский ранее стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что он пытался сбыть не менее 1,58 грамма наркотиков на территории Сургута. Как отмечали в региональном УМВД, данный сотрудник полиции отправлен под арест, была назначена служебная проверка, его также уволят по отрицательным мотивам.
Сотрудник полиции
2 декабря 2019, 10:37
В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша
38274092
Обсудить 7
СургутПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Кадр из многосерийного фильма Бригада
На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Коридор в больнице
Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Исправительная колония
В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния