В Благовещенске проверили часть "заминированных" учебных заведений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв - РИА Новости. Спецслужбы проверили часть образовательных учреждений Благовещенска после сообщений о "минировании", информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В понедельник мэрия Благовещенска сообщила, что поступила информация о взрывных устройствах в пяти школах города, двух гимназиях, в лицее, спорткомплексе Амурского госуниверситета и четырех колледжах.
"Часть адресов оперативные службы отработали, взрывных устройств не обнаружено. Сообщения о "минировании" продолжают поступать", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане ЕАО также эвакуировали. Также в понедельник во Владивостоке эвакуировали 10 школ.
В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
10 января, 13:23Сообщения о минировании московских школ не подтвердились