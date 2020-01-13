В Благовещенске проверили часть "заминированных" учебных заведений

В понедельник мэрия Благовещенска сообщила, что поступила информация о взрывных устройствах в пяти школах города, двух гимназиях, в лицее, спорткомплексе Амурского госуниверситета и четырех колледжах.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане ЕАО также эвакуировали. Также в понедельник во Владивостоке эвакуировали 10 школ.