В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ

ХАБАРОВСК , 13 янв - РИА Новости. Взрывотехники проверили часть школ в Хабаровске, которые были эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", опасных предметов не найдено, сообщил РИА Новости представитель мэрии Хабаровска.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске в понедельник были эвакуированы все 70 школ и один детский сад. Здания покинули около 60 тысяч человек.
"В некоторых школах проверки уже завершились, никаких опасных предметов там не нашли", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Хабаровске сообщения также поступили во все высшие учебные заведения, три школы-интерната, спорткомплексы "Арена Ерофей" и "Платинум Арена" и один театр. Проверки продолжаются.