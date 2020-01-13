В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ

ХАБАРОВСК , 13 янв - РИА Новости. Взрывотехники проверили часть школ в Взрывотехники проверили часть школ в Хабаровске , которые были эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", опасных предметов не найдено, сообщил РИА Новости представитель мэрии Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске в понедельник были эвакуированы все 70 школ и один детский сад. Здания покинули около 60 тысяч человек.

"В некоторых школах проверки уже завершились, никаких опасных предметов там не нашли", - сказал собеседник агентства.