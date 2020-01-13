Эксперты выяснили, как американцы относятся к убийству Сулеймани

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большинство американцев не согласны с политикой президента США Большинство американцев не согласны с политикой президента США Дональда Трампа по Ирану и заявляют, что в США стало менее безопасно после убийства генерала Касема Сулеймани , свидетельствуют результаты опроса ABC News/Ipsos.

Согласно опросу, 56% респондентов не одобряют действия Трампа, связанными с нынешней ситуацией вокруг Ирана. Отмечается также, что по мнению 52% опрошенных, убийство генерала Сулеймани сделало США менее безопасными, обратного мнения придерживаются 25% респондентов, еще 22% считают, что убийство иранского генерала не имело никакого влияния на безопасность в США.

Опрошенные также выразились в связи с возможностью участия США в полномасштабной войне с Ираном: 32% участников опроса заявили, что "очень обеспокоены" такой вероятностью, 41% - немного обеспокоены, 20% - почти не обеспокоены, еще 7% - не обеспокоены совсем.

Опрос проводился 10-11 января среди 525 взрослых жителей США. Статистическая погрешность - плюс-минус 4,8%.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.