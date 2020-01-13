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В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"

06:27 13.01.2020 (обновлено: 12:05 13.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", — заявил он в интервью газете Die Presse.

Министр отметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.
Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях, напомнил Шалленберг. Отвечая на вопрос о планах Соединенных Штатов поставлять в ЕC свой СПГ, глава МИД отметил, что "у Европы другие интересы".
При этом он подчеркнул, что у США и стран ЕС одинаковые ценности. "Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", — заключил министр.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
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Санкции США против "Северного потока — 2"

Двадцатого декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
От компаний, занятых в их строительстве, США потребовали немедленно прекратить работу. Швейцарская Allseas незамедлительно приостановила участие в проекте.
По словам президента России Владимира Путина, работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Он подчеркнул, что Москва сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасалась потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
11 января, 22:53
Премьер Польши признал, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
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Александр ШалленбергСеверный поток — 2Дональд ТрампМИД АвстрииЕвросоюзВладимир ПутинАвстрияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Северный поток — 2 строится на территории Европы, что тут делает Америка? Давайте введем санкции против Америки за добычу сланцевого газа, что вполне может быть обосновано исходя из экологических норм и вреда природе... Запретим всем миром США добывать сланцевый газ!
13 января, 06:45
для души и дела
225262004
Ну заявили - и что? На ваши заявления ваш гегемон положил болт. Действовать нужно, а не заявлять.
13 января, 06:48
Винсент Вега
431113151
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