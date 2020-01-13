В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", — заявил он в интервью газете Die Presse.

Министр отметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях, напомнил Шалленберг. Отвечая на вопрос о планах Соединенных Штатов поставлять в ЕC свой СПГ, глава МИД отметил, что "у Европы другие интересы".

При этом он подчеркнул, что у США и стран ЕС одинаковые ценности. "Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", — заключил министр.

Санкции США против "Северного потока — 2"

Двадцатого декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

От компаний, занятых в их строительстве, США потребовали немедленно прекратить работу. Швейцарская Allseas незамедлительно приостановила участие в проекте.

По словам президента России Владимира Путина , работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Он подчеркнул, что Москва сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступала Украина, которая опасалась потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.