В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", — заявил он в интервью газете Die Presse.
Министр отметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.
Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях, напомнил Шалленберг. Отвечая на вопрос о планах Соединенных Штатов поставлять в ЕC свой СПГ, глава МИД отметил, что "у Европы другие интересы".
При этом он подчеркнул, что у США и стран ЕС одинаковые ценности. "Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", — заключил министр.
Санкции США против "Северного потока — 2"
Двадцатого декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
От компаний, занятых в их строительстве, США потребовали немедленно прекратить работу. Швейцарская Allseas незамедлительно приостановила участие в проекте.
По словам президента России Владимира Путина, работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Он подчеркнул, что Москва сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасалась потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.