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Культура
2020-01-13T05:26+0300
https://ria.ru/20200113/1563349350.html
Ведущая "Давай поженимся!" решила отдать все имущество детям
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РИА Новости

Ведущая "Давай поженимся!" решила отдать все имущество детям

05:26 13.01.2020
34751
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева
Лариса Гузеева
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Лариса Гузеева. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеведущая Лариса Гузеева передаст свои деньги и имущество своим детям. Об этом она сказала в эфире передачи "Давай поженимся!".
Актриса добавила, что если дети "когда-нибудь выбросят ее на помойку", то она будет на этой помойке "отмаливать" грехи. При этом звезда подчеркнула, что даже если она заведет роман, все ее наследство достанется детям.
Актриса Лариса Гузеева
16 декабря 2019, 04:47
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
Лариса Гузеева – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка. С 2008 года является ведущей телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Замужем третьим браком за Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга.
65571761055
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КультураЛариса ГузееваШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Как бы все тоже своим детям отдают,но про это почему то не пишут...
13 января, 06:04
Сергей Уткин
1920000
читаю заголовок, думаю "своим" открываю новость, и правда=)
13 января, 05:33
Nerp
3130002
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