Ведущая "Давай поженимся!" решила отдать все имущество детям

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеведущая Лариса Гузеева передаст свои деньги и имущество своим детям. Об этом она сказала в эфире передачи "Давай поженимся!".
Актриса добавила, что если дети "когда-нибудь выбросят ее на помойку", то она будет на этой помойке "отмаливать" грехи. При этом звезда подчеркнула, что даже если она заведет роман, все ее наследство достанется детям.
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Лариса Гузеева – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка. С 2008 года является ведущей телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Замужем третьим браком за Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга.