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На севере Китая застрелили мужчину, взявшего в заложники трех человек
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РИА Новости

На севере Китая застрелили мужчину, взявшего в заложники трех человек

05:19 13.01.2020 (обновлено: 12:06 13.01.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanКитайские полицейские
Китайские полицейские
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая застрелила вооруженного мужчину, который взял в заложники трех человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию района.
Инцидент произошел в воскресенье утром около 11.00 в городе Хух-Хото: мужчина, вооруженный самодельным огнестрельным оружием, взял в заложники трех человек.
Сообщается, что подозреваемый угрожал застрелить заложников и привести в действие взрывное устройство. Около 19.15 полиция открыла огонь на поражение, подозреваемый был убит на месте. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили взрывчатку, заложники не пострадали.
О мотивах подозреваемого пока не сообщается, ведется расследование.
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