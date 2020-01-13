В Благовещенске эвакуируют образовательные учреждения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв - РИА Новости. Образовательные учреждения Благовещенска эвакуируют из-за поступивших сообщениях о "минировании", сообщает администрация города.
"Это школы номер 16, 2, 14, 27, 26, гимназия 25 и 1, лицей номер 11, спорткомплекс АмГУ, а также колледжи транспортного и дорожного хозяйства, педагогический, медицинский, аграрный. По этим адресам работают оперативные службы. Сообщения о минировании зданий продолжают поступать", - сообщает администрация Благовещенска.
В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Во Владивостоке после аналогичных сообщений эвакуировали 10 школ. В Биробиджане эвакуировали несколько школ и университет.
В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
10 января, 13:23Сообщения о минировании московских школ не подтвердились