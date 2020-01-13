В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

"Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй", — говорится в сообщении.

После этого военнослужащие выдвинулись в исходный пункт на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке техники на эшелоны. На протяжении восьми часов на двух эшелонах находились боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки "Мста-С", инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.