В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Более 4,5 тысячи военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье прошли проверку боевой готовности, сообщила пресс-служба округа.
"Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй", — говорится в сообщении.
После этого военнослужащие выдвинулись в исходный пункт на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке техники на эшелоны. На протяжении восьми часов на двух эшелонах находились боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки "Мста-С", инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.
"Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около одной тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", — уточняется в релизе.
Проверка прошла под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.