Эксперт: грязный воздух в городах "тормозит" глобальное потепление

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стремительные изменения климата связаны с влиянием человека, однако оно может как усиливать потепление выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, так и "тормозить", загрязняя атмосферу, сообщил РИА Новости руководитель программы Стремительные изменения климата связаны с влиянием человека, однако оно может как усиливать потепление выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, так и "тормозить", загрязняя атмосферу, сообщил РИА Новости руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Прошедший год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Однако еще важнее то, что 2019-й стал пятым подряд годом, когда отмечались рекорды глобальных температур. Изменение температуры на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.

"Глобальное потепление - это усиление человеком парникового эффекта, это доказанный факт. Причем надо понимать, что влияние человека имеет разнонаправленный характер. Например, загрязнение атмосферы аэрозолями имеет противоположный эффект (оно препятствует проникновению солнечных лучей и нагреву поверхности земли - ред.). Когда мы воздух делаем чище, у нас потепление только усиливается. С другой стороны, выбросы парниковых газов ускоряют изменение климата. То есть человек влияет и туда, и туда, и только результирующий анализ показывает, что влияние парниковых газов сильнее. Вот эти два фактора очень сильно влияют, и оба они антропогенные", - сообщил Кокорин.

Эксперт подчеркнул, что физика климатических процессов в настоящее время хорошо изучена.

"Что такое глобальное потепление? Это потепление верхних слоев всех океанов, причем, одновременное. То есть не перетекание тепла из Тихого в Атлантический, а глобальное потепление. Потому что по энергетике процессов, океан несоизмеримо больше, чем атмосфера. Глобальное потепление - это на 90% одновременное потепление верхних слоев всех океанов", - пояснил Кокорин.

По словам эксперта, верхние слои океана составляют около 700 метров, но в отдельных частях Мирового океана потепление заметно уже на глубине до двух тысяч метров.

"Раз у нас есть этот базис, то основное тело Земли греется, а то, как реагирует малая часть этого тела, то есть атмосфера, уже второй вопрос. Тут может быть и плюс, и минус, что будет совершенно нормально. Может быть период похолодания, таково взаимодействие океана с атмосферой, но это не отменяет глобальное потепление. Если осреднить данные за последние 50 лет, то глобальное потепление есть, и в этом нет никаких сомнений", - сказал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что парниковый эффект благодаря человеку усилился на 3-4%, что и подтверждают изотопный и другие методы анализа. Ученые строят модели, которые объясняют сегодняшнее потепление. В эти модели заложено влияние человека, и именно оно позволяет объяснить скорость современного потепления. Если из моделей исключить влияние человека, то объяснить происходящее становится невозможным.