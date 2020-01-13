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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-13T05:03+0300
https://ria.ru/20200113/1563349156.html
Боевики продолжают обстреливать населенный пункт на окраине Алеппо
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

Боевики продолжают обстреливать населенный пункт на окраине Алеппо

05:03 13.01.2020
1963
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 13 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Алеппо.
Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Несмотря на это, боевики не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил Сирийской Арабской армии и мирных населенных пунктов.
Как рассказал журналистам представитель Сирийской Арабской армии, обстрелы со стороны боевиков с конца декабря значительно усилились, а в последнее время стали ежедневными. В этот район террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок, а значит в любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и системы залпового огня, уточнил собеседник.
"Боевики убили моего мужа. Он погиб, когда они стреляли минами, осколок попал ему в голову. У меня осталось 7 детей, и я очень за них боюсь", - переживает местная жительница Варфа.
Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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