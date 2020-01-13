В ЕАО после сообщений о минировании эвакуируют школы и университет

"На данный момент поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. Школьников, студентов и педагогов эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Во Владивостоке после аналогичных сообщений эвакуировали 10 школ.