В ЕАО после сообщений о минировании эвакуируют школы и университет

ХАБАРОВСК, 13 янв - РИА Новости. Школы и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане Еврейской автономной области эвакуируют в понедельник из-за сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
"На данный момент поступили сообщения об опасности в пять школ и университет Шолом-Алейхема в Биробиджане. Школьников, студентов и педагогов эвакуируют", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что учащихся переводят в соседние административные здания.
В Биробиджане сейчас 22 градуса мороза.
В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Во Владивостоке после аналогичных сообщений эвакуировали 10 школ.
В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
9 января, 15:00Сообщение о минировании Эрмитажа оказалась ложным