В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

Спасатели рассказали, что в 1.55 (18.55 воскресенья мск) поступила информация о возгорании частного жилого дома по улице Советской в поселке Николаевка Смидовичского района. Когда пожарные приехали, то огнем уже была охвачена веранда, пламя перекинулось на крышу, дом был в дыму. В результате пожара дом поврежден на 60 квадратных метрах, комнаты закопчены. На борьбу с пламенем ушло почти три часа.