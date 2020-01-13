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В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме
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РИА Новости

В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

04:28 13.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. При пожаре в частном жилом доме в Еврейской автономной области погибла семья с маленьким ребенком, сообщается на сайте ГУ МЧС по области в понедельник.
Спасатели рассказали, что в 1.55 (18.55 воскресенья мск) поступила информация о возгорании частного жилого дома по улице Советской в поселке Николаевка Смидовичского района. Когда пожарные приехали, то огнем уже была охвачена веранда, пламя перекинулось на крышу, дом был в дыму. В результате пожара дом поврежден на 60 квадратных метрах, комнаты закопчены. На борьбу с пламенем ушло почти три часа.
"В ходе разведки и тушения обнаружили трех человек без признаков жизни (мужчина 1991 года рождения, женщина 1988 года рождения, ребенок 2013 года рождения)", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники отделения надзорной деятельности и Следственного комитета.
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