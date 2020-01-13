Число эвакуированных во Владивостоке школ выросло до десяти

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Число школ во Число школ во Владивостоке , эвакуированных из-за сообщений о "минировании", выросло до 10, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Ранее сообщалось об эвакуации в одной школе.

"Проверяют 10 образовательных учреждений города. На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Идёт проверка каждого сообщения, специалисты проверяют здания школ", - сказал собеседник.

Он отметил, что в детсады сообщения о "минировании" не поступали.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей.