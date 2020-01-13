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Число эвакуированных во Владивостоке школ выросло до десяти
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РИА Новости

Число эвакуированных во Владивостоке школ выросло до десяти

04:01 13.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Число школ во Владивостоке, эвакуированных из-за сообщений о "минировании", выросло до 10, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее сообщалось об эвакуации в одной школе.
"Проверяют 10 образовательных учреждений города. На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Идёт проверка каждого сообщения, специалисты проверяют здания школ", - сказал собеседник.
Он отметил, что в детсады сообщения о "минировании" не поступали.
В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей.
В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
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