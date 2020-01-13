Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T05:21+0300
https://ria.ru/20200113/1563348854.html
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

03:55 13.01.2020 (обновлено: 05:21 13.01.2020)
10048
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.
"Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты "подавляют" Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал Трамп в Twitter.
Спустя некоторое время Трамп перевел эту запись в Twitter на персидский язык.
Это уже не первый пост в социальной сети, который президент США дублирует на персидском языке: ранее он твитом на фарси поддержал протестующих в Иране, назвав иранцев страдающим, но храбрым народом. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "грязные языки" не имеют права "позорить" персидский язык.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
03:27Конфликт США и Ирана
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров
927002741
Обсудить 3
Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Иранского посла вызвали в МИД Британии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния