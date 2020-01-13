МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News , что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.

"Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты "подавляют" Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал Трамп в Twitter

Спустя некоторое время Трамп перевел эту запись в Twitter на персидский язык.

Это уже не первый пост в социальной сети, который президент США дублирует на персидском языке: ранее он твитом на фарси поддержал протестующих в Иране, назвав иранцев страдающим, но храбрым народом. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "грязные языки" не имеют права "позорить" персидский язык.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.