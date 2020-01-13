Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на переходе

"Установлено, что около 19.00 (12 января) водитель автомашины Toyota Corolla Fielder, мужчина 1990 года рождения, двигаясь со стороны улицы Баляева в направлении кольца Третьей Рабочей совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Женщина 1983 года рождения получила ушибы, ее 6-летний сын – сотрясение головного мозга. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.