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Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на переходе
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РИА Новости

Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на переходе

03:51 13.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Водитель иномарки сбил женщину с ребенком на переходном переходе во Владивостоке, сообщает в понедельник УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что около 19.00 (12 января) водитель автомашины Toyota Corolla Fielder, мужчина 1990 года рождения, двигаясь со стороны улицы Баляева в направлении кольца Третьей Рабочей совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Женщина 1983 года рождения получила ушибы, ее 6-летний сын – сотрясение головного мозга. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Установлено, что стаж водителя - 5 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Медицинское освидетельствование признаков алкогольного опьянения не выявило.
По словам водителя, переход не освещается, и мужчина в темноте не заметил пешеходов. Проводится проверка.
На сайте регионального УМВД опубликовано фото с места ДТП, на котором видно, что в ДТП попала машина такси.
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