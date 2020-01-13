В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Советник президента Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп не снимет санкций с Ирана до тех пор, пока тот не начнет вести переговоры.

По словам О'Брайена, администрация Трампа дала понять, что "ни при каких условиях этого не произойдет (санкции не будут сняты)".

"Если вы хотите вести с нами переговоры, вы сначала откажитесь от чего-то, просто ради привилегии вести переговоры", - сообщил советник Трампа по нацбезопасности в интервью порталу Axios.

"Нам не нужны переговоры... Наша экономика фантастическая… Именно иранцы нуждаются в переговорах с нами. Почему мы должны первыми отказываться от чего-то?" - добавил О'Брайен.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.