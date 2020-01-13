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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T03:27+0300
https://ria.ru/20200113/1563348731.html
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров

03:27 13.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп не снимет санкций с Ирана до тех пор, пока тот не начнет вести переговоры.
По словам О'Брайена, администрация Трампа дала понять, что "ни при каких условиях этого не произойдет (санкции не будут сняты)".

"Если вы хотите вести с нами переговоры, вы сначала откажитесь от чего-то, просто ради привилегии вести переговоры", - сообщил советник Трампа по нацбезопасности в интервью порталу Axios.

"Нам не нужны переговоры... Наша экономика фантастическая… Именно иранцы нуждаются в переговорах с нами. Почему мы должны первыми отказываться от чего-то?" - добавил О'Брайен.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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