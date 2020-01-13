"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. " сайте госзакупок . Роскосмос " в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на

Производством занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), в ближайшие годы она должна построить два корабля.

Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса "Ангара-А5" в 2023 году и сверхтяжелого класса "Енисей" в 2028 году. Второй — полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и последующей эксплуатации.

Уточняется, что в 2021-м "Роскосмос" намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 миллиарда рублей.

Разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пояснял, что деньги нужны на создание инфраструктуры на космодроме Восточный.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете "Ангара-А5". В 2024 году намечается беспилотный, в 2025-м – пилотируемый полет к МКС.