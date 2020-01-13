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РИА Наука
2020-01-13T09:06+0300
https://ria.ru/20200113/1563348630.html
"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"
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РИА Новости

"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"

03:08 13.01.2020 (обновлено: 09:06 13.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Производством занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), в ближайшие годы она должна построить два корабля.
Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса "Ангара-А5" в 2023 году и сверхтяжелого класса "Енисей" в 2028 году. Второй — полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и последующей эксплуатации.
Уточняется, что в 2021-м "Роскосмос" намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 миллиарда рублей.
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Разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пояснял, что деньги нужны на создание инфраструктуры на космодроме Восточный.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете "Ангара-А5". В 2024 году намечается беспилотный, в 2025-м – пилотируемый полет к МКС.
В 2026 и 2027 годах также должны пройти полеты на "Ангаре", а в 2028-м – первый старт на "Енисее". Тогда же летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. На 2029 год предварительно намечен облет Луны, а на 2030-й — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Кто перестал верить всем таким заявлениям "Роскосмоса", поднимите руки. ))
13 января, 05:22
ВпВсё помню! Дедушка
61201131
Не слушайте тех, кто убеждает вас "России хватит и мотыги с батарейками"... Эти подстрекатели в 90-х лишили нас первенства во всех передовых областях науки, загубили армию, авиацию, промышленность. Теперь они снова вас убеждают, что лучше иметь колбасу подмышкой, чем строить технику будущего!
13 января, 06:42
для души и дела
45420013
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